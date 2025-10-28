Due rari Ibis eremita uccisi a fucilate a Sondrio | erano in Italia solo da un'ora

Due rarissimi ibis eremita, Zoppo e Zaz, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio poco dopo il loro arrivo in Italia. I due uccelli facevano parte del progetto europeo LIFE Ibis eremita, volto a ristabilire la migrazione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dubino, uccisi due rarissimi Ibis eremita: denunciato - Il loro abbattimento è di estrema gravità a danno dell’intera collettività nazionale e internazionale: ogni esemplare ha un inestimabile valore ecologico. Segnala ilgiorno.it

