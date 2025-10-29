Ibis eremita uccisi a Dubino le durissime condanne

Numerose sono state le reazioni a quanto accaduto a Dubino, dove due ibis eremita sono stati uccisi appena arrivati in Italia durante la loro migrazione autunnale. Gli uccelli, soprannominati Zoppo e Zaz, facevano parte di un progetto europeo di reintroduzione della specie, finanziato dall’Unione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

