Un'esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime. Le autorità riferiscono di almeno 10 decessi e 10 feriti, con stime che potrebbero arrivare a 40 vittime. La tragedia si è verificata durante un evento per giovani nella stazione sciistica. La situazione è ancora sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero almeno 10 morti e 10 feriti, ma si ipotizzano fino a 40 vittime. "Non ci sono per ora indicazioni da parte delle autorità locali che ci siano connazionali tra le vittime ed i feriti, ma ci vorrà tempo per l'identificazione. Purtroppo le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate", ha detto all'Ansa l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che ha potuto parlare con il colonello Reynard della polizia cantonale vallesana che ha aggiunto che ci vorranno forse giorni se non settimane per identificare tutte le vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le fiamme, poi l'esplosione: strage in un bar di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini". Meloni segue l'evoluzione

