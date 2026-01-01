Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel locale ha provocato la morte di circa 47 persone, tra cui alcuni italiani dispersi. L'incidente ha sconvolto la tranquilla località sciistica, trasformando una celebrazione in una tragedia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per gestire la drammatica situazione.

Una vera e propria strage di Capodanno a Crans-Montana, lussuosa stazione sciistica svizzera, dove durante i festeggiamenti un rogo ha causato quasi 50 morti. Sono infatti 47 le vittime accertate e almeno un centinaio di feriti. Diversi potrebbero essere connazionali, dal momento che - come hanno raccontato testimoni al Giornale - molti avevano scelto proprio questa località per trascorrere gli ultimi giorni del 2025 e i primi del 2025. "Purtroppo le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate", ha detto all'Ansa l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che ha potuto parlare con il colonello Reynard della polizia cantonale vallesana che ha aggiunto che ci vorranno forse giorni se non settimane per identificare tutte le vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le fiamme, poi l'esplosione: 47 morti in un bar di Crans-Montana durante il party dei giovanissimi. "16 italiani dispersi"

