Juventus il 2025 della Vecchia Signora | tra gioie delusioni e segnali di rinascita

Il 2025 della Juventus si chiude con una vittoria in trasferta contro il Pisa, segnando la continuità dei risultati positivi sotto la guida di Luciano Spalletti. Un anno caratterizzato da momenti di soddisfazione e sfide, che riflettono il percorso di crescita e rinascita della squadra. Questa stagione testimonia il percorso di consolidamento e di speranza per il futuro della Vecchia Signora.

Si è concluso con una vittoria l'anno solare 2025 della Juventus: quella per 0-2 in casa del Pisa, nel segno della continuità di risultati positivi intrapresi con la guida di Luciano Spalletti. In generale, però, gli ultimi 365 giorni hanno visto l'alternarsi di luci ed ombre alla Continassa. Momenti sì e momenti no, bianco e nero che si danno il cambio, proprio come sulla maglie indossate dai giocatori. Thiago-Motta, Juventus Un inizio confuso. Con ancora Thiago Motta in panchina, nonostante i primi dubbi stessero cominciando ad emergere riguardo le qualità del tecnico italo-brasiliano, la Juventus comincia il suo anno in Arabia Saudita, cornice della Supercoppa Italiana 2024.

