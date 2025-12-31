Il 2025 dell’Atalanta Gioie e delusioni addii e nuovi inizi per continuare a sognare
Il 2025 dell’Atalanta è stato un anno ricco di cambiamenti e momenti significativi. Tra gioie e delusioni, la squadra ha affrontato tre diversi allenatori, segnando una stagione di transizioni. Dalle sfide contro Barcellona e Chelsea alle novità in rosa e nello staff, il club ha continuato a perseguire i propri obiettivi, mantenendo viva la passione dei tifosi e il desiderio di crescere, anche in momenti di incertezza.
CALCIO. Un anno a tinte nerazzurre, per la prima volta con tre allenatori. Dal pari col Barcellona alla vittoria contro il Chelsea. E quel 4-0 rifilato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il 2025 é stato l’anno delle coppie, tra nuovi inizi, annunci e amori finiti
Leggi anche: Oroscopo di Domani 15 ottobre 2025: Scelte, opportunità e nuovi Inizi
Il 2025 dell’Atalanta. Gioie e delusioni, addii e nuovi inizi per continuare a sognare - Dal pari col Barcellona alla vittoria contro il Chelsea. ecodibergamo.it
Sirene dalla Sardegna: il Cagliari bussa per due gioielli, l'Atalanta riflette - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
VIDEO / Atalanta-Inter, la gioia di Chivu al fischio finale: abbracci con Calha, Frattesi… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.