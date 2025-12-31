Il 2025 dell’Atalanta Gioie e delusioni addii e nuovi inizi per continuare a sognare

Il 2025 dell’Atalanta è stato un anno ricco di cambiamenti e momenti significativi. Tra gioie e delusioni, la squadra ha affrontato tre diversi allenatori, segnando una stagione di transizioni. Dalle sfide contro Barcellona e Chelsea alle novità in rosa e nello staff, il club ha continuato a perseguire i propri obiettivi, mantenendo viva la passione dei tifosi e il desiderio di crescere, anche in momenti di incertezza.

