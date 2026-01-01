Il 2026 inizia con l’arrivo di Gerardo è lui il primo nato all’ospedale di Formia
All'inizio del 2026, l'ospedale Dono Svizzero di Formia accoglie il suo primo nato dell'anno: Gerardo. Il neonato, venuto al mondo alle ore 0, rappresenta un simbolo di speranza e continuità per la comunità locale. Un momento di gioia semplice e naturale, che segna l'inizio di un nuovo anno e di nuove prospettive per la famiglia e il territorio.
Fiocco azzurro per questo inizio di 2026 all’ospedale Dono Svizzero di Formia. E’ il piccolo Gerardo il primo nato, venuto al mondo alle 0.01 presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia.Così il nosocomio di Formia ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno. A fare festa tutta l’equipe mentre a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
