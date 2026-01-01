Il 2026 inizia con l’arrivo di Gerardo è lui il primo nato all’ospedale di Formia

All'inizio del 2026, l'ospedale Dono Svizzero di Formia accoglie il suo primo nato dell'anno: Gerardo. Il neonato, venuto al mondo alle ore 0, rappresenta un simbolo di speranza e continuità per la comunità locale. Un momento di gioia semplice e naturale, che segna l'inizio di un nuovo anno e di nuove prospettive per la famiglia e il territorio.

