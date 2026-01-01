Marco Panichi, preparatore atletico romano con una lunga esperienza nel tennis professionistico, ha condiviso dettagli sul periodo di collaborazione con Jannik Sinner, durato da settembre 2024 a giugno 2025. Con un background che include sette anni con Novak Djokovic e collaborazioni con altri campioni, Panichi offre un’analisi approfondita sui tre mesi di squalifica di Sinner, evidenziando aspetti tecnici e professionali di questa fase della carriera del giovane tennista italiano.

Marco Panichi, il preparatore atletico romano di 61 anni con un curriculum stellare – sette anni al fianco di Novak Djokovic e collaborazioni con campioni come Fabio Fognini e Francesca Schiavone –, ha parlato in un’intervista a La Repubblica del suo periodo con Jannik Sinner, durato da settembre 2024 a giugno 2025. Nonostante un vincolo contrattuale che gli impedisce di approfondire i motivi della separazione improvvisa alla vigilia di Wimbledon (vinto poi da Sinner), Panichi ha rivelato un aneddoto significativo: "I tre mesi della squalifica di Jannik sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

Leggi anche: “Uno dei momenti più belli della mia vita professionale”: la rivelazione di Panichi sui tre mesi di stop di Sinner

Leggi anche: Pietrangeli, i figli shock su Sinner: la rivelazione bomba!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jannik Sinner, cosa farà a Capodanno: filtrano voci clamorose | .it; Famiglia nel bosco, la mamma: Mia figlia mi dà pizzicotti, cosa significa questo gesto | .it; Garlasco, la mossa nel sangue che cambia tutto: Un gesto sadico; Mamma e figlia morte dopo il cenone: dall'autopsia la prima risposta | .it.

Ultim’ora, no a Sinner: bomba a pochi minuti dalla finale di Parigi - Jannik Sinner torna in campo oggi per la finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger- diregiovani.it

Jannik Sinner, bomba dello sport italiano ma non sui social: 13 nostri atleti gli sono davanti, Ancelotti guida con Rossi e Balotelli - Non c’è nessuno sportivo italiano in attività più famoso al mondo di Jannik Sinner. brescia.corriere.it

Sinner, la rivelazione di Cahill: «Jannik è un animale da competizione, ecco su cosa abbiamo lavorato sin da subito» - L'obiettivo di Jannik Sinner a Cincinnati è semplice: confermarsi campione e non perdere punti nel confronto a distanza con Alcaraz nel ranking ATP. ilmessaggero.it

Jannik Sinner saluta il nuovo anno: “2025 con alti incredibili e bassi difficili da accettare”. Il video emozionale - x.com

Gracias. Con Lovely Jannik Sinner por siempre. - facebook.com facebook