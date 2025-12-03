Pietrangeli i figli shock su Sinner | la rivelazione bomba!

Nelle ore in cui il mondo dello sport italiano si stringe attorno alla memoria di una delle sue icone più grandi, un dettaglio inatteso sta catturando l’attenzione di tutti. Un’assenza, più che una presenza. Una mancanza apparentemente minima, eppure sufficiente a far nascere interrogativi, ipotesi, commenti. Nessuno si aspettava che potesse diventare un caso, e invece è accaduto. E proprio i familiari del protagonista della vicenda hanno acceso ancora di più i riflettori, lasciando trapelare parole che stanno facendo discutere. Leggi anche: Camera ardente di Nicola Pietrangeli, quel gesto davanti al feretro non è passato inosservato L’omaggio del mondo del tennis e l’assenza che stupisce. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pietrangeli, i figli shock su Sinner: la rivelazione bomba!

News recenti che potrebbero piacerti

Pietrangeli, i figli in lacrime: "Non ci aspettavamo tutto questo affetto". IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

L’addio a Pietrangeli in campo tra racchette e coppa Davis: “Tutti figli di Nicola” Vai su X

I figli di Pietrangeli: “Se Sinner ha mandato un telegramma per papà, non è ancora arrivato” - Omaggiato con tutti gli onori, non è stato ricordato da Jannik Sinner, come hanno ricordato i figli di Pietrangeli ... Riporta fanpage.it

Jannik Sinner, il mistero sulle condoglianze private per la morte di Pietrangeli. I figli: “Non è arrivato nulla” - Dopo la scomparsa dello storico tennista, alla sua famiglia sono arrivati messaggi d’affetto e di cordoglio da tanti sportivi, ma di Sinner nessuna traccia. Scrive libero.it

Sinner, Pietrangeli e il giallo delle condoglianze private. I figli di Nicola: "A chi le ha fatte?" - Sinner, Pietrangeli e il giallo delle condoglianze private alla famiglia del campione scomparso. Da sport.virgilio.it

Sinner, condoglianze a Pietrangeli in forma privata. Il figlio: «Non ho il suo numero, forse ho perso la telefonata» - Così Jannik Sinner pare abbia scelto di omaggiare Nicola Pietrangeli, icona del ... Segnala ilmessaggero.it

Pietrangeli, i figli in lacrime: "Non ci aspettavamo tutto questo affetto - Sul campo del Foro Italico a lui intitolato e' stata allestita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, ed e' un continuo via vai di gente che ... Riporta sport.tiscali.it

Figlio Pietrangeli: 'Affetto emoziona', ma silenzio Sinner - Filippo Pietrangeli, terzo dei tre figli di Nicola, non trattiene le lacrime del dolore e neanche quelle dell'emozione, a poche ore dall'ultimo saluto al padre, icona del tennis azzurro. Si legge su ansa.it