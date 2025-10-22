Nel ddl concorrenza 2025 ci sono un po' di proposte per riequilibrare i rapporti tra big tech che fanno sempre più soldi e compagnie telefoniche che devono investire un sacco nelle reti
Dai costi per la numerazione a quelli per le attività di call center passando dalla profilazione dei dati, ecco le idee per spostare i costi sui bilanci delle grandi piattaforme. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
“Sappiamo benissimo che la concorrenza è agguerrita. C’è Aprilia che è molto cresciuta, ma anche le altre marche stanno crescendo anche se non sono così costanti, ma in questo momento direi che il pensiero è assolutamente su Pecco. Non ci sono fratture. - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, Bottazzi: «Non hanno concorrenza. Jannik fa più fatica di prima, le strade sono solo due» - X Vai su X
Ddl Concorrenza: stretta su privacy e rincari mascherati - Due emendamenti, presentati da esponenti di Forza Italia e da un ex Cinque Stelle, sta ... Riporta tecnoandroid.it
Tariffe telefoniche aumenteranno con l'inflazione. La misura nel DDL Concorrenza - Il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, noto come DDL Concorrenza, è attualmente in esame presso la Com ... Da zeusnews.it
Ddl Concorrenza, in arrivo adeguamenti automatici per le tariffe telefoniche? - L’idea è permettere agli operatori telefonici di indicizzare i prezzi delle tariffe telefoniche all’inflazione. Si legge su key4biz.it