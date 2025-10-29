Quel dollaro hi-tech che vale 3,9 dollari di Pil in Europa
Numeri che obbligano a cambiare sguardo: il Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, presentato oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mostra che 1 dollaro di valore aggiunto nell’alta tecnologia può generare 3,9 dollari di PIL nell’Unione europea, con effetti occupazionali rilevanti. È una chiamata urgente all’azione per l’Italia e per l’Europa. Numeri che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
