Inter Bologna affidata al fischietto partenopeo

La Serie A 2025/26 riprende con la 18ª giornata, caratterizzata da incontri importanti per la lotta in classifica. L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, tra cui la partita Inter Bologna affidata al fischietto partenopeo. Questo turno si presenta come un momento chiave per le squadre, con decisioni arbitrali che potranno influenzare l’andamento delle future sfide.

La Serie A 202526 riparte con il primo turno dell'anno solare 2026 e l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 18ª giornata, un turno ricco di incroci interessanti e sfide decisive per la classifica. Riflettori puntati in particolare sul match serale di domenica 4 gennaio tra Inter e Bologna, affidato a uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Inter-Bologna: arbitra Marco Guida, VAR a Ghersini. Il big match di domenica 4 gennaio alle ore 20:45 tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A, sarà diretto da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato, con Marinelli nel ruolo di quarto uomo.

Bologna-Inter, la moviola - Chiffi usa poco il fischietto. Il VAR è decisivo negli episodi in area di rigore - Il fischietto della sezione di Padova è assistito da Rossi e Fontemurato, ... msn.com

Bologna-Inter, la MOVIOLA: Mkhitaryan e Bastoni saltano la Roma. Espulsi Italiano e Farris. Protesta Inzaghi per la rimessa prima del goal - Inter gara valida per la 33a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 18 al Dall'Ara. calciomercato.com

Prima gara del 2026 Domenica 4 gennaio, ore 20:45 INTER - Bologna - facebook.com facebook

Inter, Bonny tornerà a lavorare in gruppo prima della partita contro il Bologna ma sarà a totale disposizione solo per la sfida di Parma. x.com

