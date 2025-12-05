Arbitro Bologna Inter Primavera | designato il fischietto del match
Inter News 24 di domani, valevole per il 14° turno del campionato 202526. Sulle ali dell’entusiasmo per il vibrante successo ottenuto nel derby contro il Milan, l’ Inter Primavera non ha intenzione di fermarsi. La formazione guidata da Benito Carbone, tecnico che sta plasmando con sapienza i giovani talenti del vivaio milanese, è pronta a scendere nuovamente in campo per confermare il proprio ottimo momento di forma. L’occasione arriva con la quattordicesima giornata di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in una trasferta insidiosa sul campo del Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
#CoppaItalia, #BolognaParma: l’arbitro del match - facebook.com Vai su Facebook
PRIMAVERA | Coppa - Italia, scelto l'arbitro di Lazio - Bologna - Bologna, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera. Secondo lalaziosiamonoi.it
PRIMAVERA | Lazio-Bologna, scelto il direttore di gara per la Coppa Italia - Mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 andrà in scena la gara di Coppa Italia tra biancocelesti e felsinei: ecco l'arbitro scelto per il match ... Segnala msn.com
Primavera Torino-Bologna 1-2: il tabellino - Bologna, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... Scrive toro.it
Primavera, Coppa Italia. Una rete di Markovic illude Morrone. Agli ottavi vola la Lazio di Montano - LAZIO 2 BOLOGNA 1 LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Canali (25’ st Battisti), Santagostino, Farcomeni (18’ st Milillo), Marinaj (1’ st ... msn.com scrive
Diretta/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 1-2): Lo Monaco, colpo in trasferta! (29 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Torino Bologna, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Si legge su ilsussidiario.net
Diretta/ Atalanta Inter Primavera (risultato finale 0-0): pareggio senza sussulti! (21 settembre 2025) - Diretta Atalanta Inter Primavera, streaming video tv: la Dea non ha ancora perso in campionato e ora ospita i nerazzurri di Milano (21 settembre 2025) Atalanta Inter Primavera 0- Scrive ilsussidiario.net