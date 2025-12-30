Inter Bologna affidata al fischietto partenopeo

La Serie A 2025/26 riprende con la 18ª giornata, che si svolgerà nel primo turno del 2026. L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali, segnando l’inizio di un periodo cruciale per le squadre coinvolte. Tra gli incontri, spicca l’affidamento di Inter Bologna al fischietto partenopeo, un dettaglio importante per l’andamento delle sfide e la valutazione delle prestazioni.

La Serie A 202526 riparte con il primo turno dell'anno solare 2026 e l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 18ª giornata, un turno ricco di incroci interessanti e sfide decisive per la classifica. Riflettori puntati in particolare sul match serale di domenica 4 gennaio tra Inter e Bologna, affidato a uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Inter-Bologna: arbitra Marco Guida, VAR a Ghersini. Il big match di domenica 4 gennaio alle ore 20:45 tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A, sarà diretto da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato, con Marinelli nel ruolo di quarto uomo.

Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski - Inter analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto patavino non ha ammonito alcun giocat ... sport.virgilio.it

Bologna-Inter, la MOVIOLA: Mkhitaryan e Bastoni saltano la Roma. Espulsi Italiano e Farris. Protesta Inzaghi per la rimessa prima del goal - Inter gara valida per la 33a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 18 al Dall'Ara. calciomercato.com

La squadra oggi è tornata subito in campo, dopo la bella vittoria in casa dell’#Atalanta. È iniziata una nuova settimana di lavoro, quella che culminerà con #Inter-#Bologna di Domenica sera (4 Gennaio ore 20.45). #fblifestyle - facebook.com facebook

Chivu: "Calhanoglu e Pepo Martinez Calhanoglu aveva fatto il primo allenamento prima di Bologna-Inter, per quello è rimasto in panchina. Si è sempre allenato, sta bene ed è a disposizione per giocare. Pepo Martinez ha dato buoni segnali contro il Bologna x.com

