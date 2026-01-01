Innovazione arriva Alex Occhiaperti | l’avatar che combatte le truffe agli anziani

Arriva “Alex Occhiaperti”, un avatar sviluppato con intelligenza artificiale, pensato per sensibilizzare, informare e formare sulla prevenzione delle truffe, in particolare quelle rivolte agli anziani. Questa iniziativa mira a diffondere consapevolezza e a promuovere comportamenti sicuri, contribuendo a proteggere le persone più vulnerabili da rischi e frodi. Un nuovo strumento per contrastare efficacemente le truffe online e offline.

Un avatar creato con l'intelligenza artificiale per sensibilizzare, formare e informare sul fenomeno delle truffe, soprattutto quelle che colpiscono gli anziani. A Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano, arriva un nuovo "cittadino digitale", nato per aiutare la comunità a riconoscere i raggiri e a difendersi. Si chiama Alex Occhiaperti ed è il volto virtuale della campagna "Occhio, è una truffa", il progetto di prevenzione e sensibilizzazione voluto dal sindaco, Vincenzo D'Ercole, contro un fenomeno in costante crescita. Un'iniziativa, spiegano dal Comune, che "unisce tecnologia, educazione civica e comunicazione moderna, parlando un linguaggio semplice e diretto, pensato per essere compreso da tutti".

