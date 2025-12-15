Benevento Carabinieri in campo contro le truffe agli anziani

I Carabinieri di Benevento hanno avviato una campagna di prevenzione nel Sannio per contrastare le truffe rivolte agli anziani. Attraverso incontri informativi e interventi pratici, l'obiettivo è sensibilizzare la popolazione e fornire strumenti utili per riconoscere e difendersi da questi reati.

© Puntomagazine.it - Benevento, Carabinieri in campo contro le truffe agli anziani Campagna di prevenzione dei Carabinieri nel Sannio: incontri informativi, casi scoperti e consigli pratici per difendere gli anziani dalle truffe. I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati in molteplici attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati di ogni genere. Tra questi rivolge particolare attenzione ai soggetti maggiormente attaccabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili e vulnerabili alle truffe a loro danno, perpetrate da malintenzionati senza scrupoli. Le vittima, oltre al danno economico e al trauma psicologico, subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate. Puntomagazine.it Carabinieri in campo contro le truffe e i furti nel Sannio Sparò contro due giovani nei campi, arrestato cinquantenne di Dugenta - Sparò con la sua carabina di precisione, dotata di visore notturno, contro una utilitaria in un campo di mais, ferendo gravemente i due giovani occupanti, e per questo, un uomo di 53 anni di Dugenta è ... ilmattino.it I carabinieri in campo contro le truffe. Mercoledì il primo incontro con i cittadini - Anche in Alto Savio, la Benemerita scende in campo a servizio dei cittadini e della comunità, nell’ambito della propria encomiabile iniziativa sociale "Truffe e Raggiri. ilrestodelcarlino.it #Benevento, carabinieri in uniforme di rappresentanza in centro x.com Prosegue con il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità all’interno degli istituti scolastici del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento. - facebook.com facebook