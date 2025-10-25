a monteiasi un pomeriggio dedicato agli anziani per prevenire le truffe

Tarantini Time Quotidiano Un incontro all’insegna della prevenzione e della sicurezza si è svolto a Monteiasi, con un’attenzione speciale rivolta agli anziani, punto di riferimento fondamentale per la comunità e tra le categorie più spesso vittime di truffe e raggiri. L’iniziativa, promossa e condotta dal Maggiore Silvana Fabbricatore, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca, ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, in particolare anziani e loro familiari, insieme a rappresentanti dell’Arma e delle istituzioni locali, tutti uniti dalla volontà di rafforzare la tutela di chi, per esperienza e ruolo sociale, merita una protezione speciale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

