Individuato il presunto aggressore di padre Rodrigo accoltellato in centro a Modena

Le forze dell'ordine hanno individuato il sospettato dell'aggressione avvenuta nel centro di Modena, che ha coinvolto Padre Rodrigo Gaviria Grajales. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione dell'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento, contribuendo a chiarire quanto accaduto e a fare un passo avanti nel procedimento.

