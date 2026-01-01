Individuato il presunto aggressore di padre Rodrigo accoltellato in centro a Modena
Le forze dell'ordine hanno individuato il sospettato dell'aggressione avvenuta nel centro di Modena, che ha coinvolto Padre Rodrigo Gaviria Grajales. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione dell'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento, contribuendo a chiarire quanto accaduto e a fare un passo avanti nel procedimento.
Svolta nelle indagini sull'accoltellamento avvenuto in centro a Modena: i Carabinieri hanno identificato il presunto responsabile dell'aggressione a Don Rodrigo Gaviria Grajales. Il sospettato è un giovane che, secondo le prime ricostruzioni, vivrebbe una condizione di disagio legata a disturbi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
