Don Rodrigo accoltellato a Modena individuato l’aggressore | si procede per tentato omicidio

Nella giornata del 1 gennaio 2025, i carabinieri di Modena hanno identificato l’autore dell’aggressione a don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano di 45 anni ferito gravemente in centro città. L’indagine ha portato all’arresto del sospettato, con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda sta ora proseguendo con approfondimenti per chiarire i motivi e le circostanze dell’attacco.

Modena, 1 gennaio 2025 – È stato individuato dai carabinieri di Modena l'aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente in centro, la mattina del 30 dicembre. Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza. Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente rimane oscuro. Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio. Prete accoltellato a Modena: il video del testimone Cos’è successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

