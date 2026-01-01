Incendio Crans-Montana dispersi anche degli italiani | ecco chi sono

Dopo l’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, si registrano ancora persone disperse, tra cui alcuni italiani. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione, mentre le autorità continuano le operazioni di ricerca. Le notizie sulla vicenda sono in aggiornamento, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla situazione e sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Sono 19 secondo il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre parla di 6 dispersi l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, che precisa di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere.

Un 17enne nato a Genova fra i dispersi nell'incendio di Crans Montana - Il giovane Aurelio Galeppini nato a Genova, in Svizzera con amici per Capodanno, L'appello del padre dopo il rogo del bar "Constellation" ... rainews.it

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

Strage a Crans Montana, almeno 47 morti in incendio in un bar. Le immagini della Polizia Svizzera

L’inferno di Capodanno, strage di ragazzi nell’incendio a Crans-Montana. Ore di attesa per le famiglie italiane x.com

Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook

