Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 100 feriti | Tajani | 16 italiani dispersi 12 ricoverati Chi sono

Una tragedia si è verificata durante la festa di Capodanno a Crans-Montana, con 47 vittime e oltre 100 feriti. L’incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» ha coinvolto un evento che poteva accogliere fino a 400 persone. Tra i dispersi ci sono 16 italiani; le autorità stanno ancora valutando le cause e le responsabilità di questa grave perdita.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

Le Constellation, dal cenone di Capodanno alla strage: com'era il lounge bar dove sono morti almeno 40 giovanissimi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.