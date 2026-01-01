Strage di Capodanno Crans Montana | i nomi degli italiani feriti e dispersi

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, alcuni italiani sono rimasti coinvolti nell’incendio che ha causato numerosi feriti e dispersi. Tra i feriti più gravi, una ragazza di 16 anni in coma e altri ustionati sono stati trasportati verso Milano. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei coinvolti.

Crans-Montana, italiani tra i feriti più gravi dopo l’incendio di Capodanno: una 16enne in coma, altri ustionati verso Milano. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla strage avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Tra le decine di vittime e feriti causati dall’incendio scoppiato in un locale durante i festeggiamenti, ci sono anche diversi cittadini italiani, alcuni dei quali in condizioni estremamente critiche. Secondo quanto riferito nel pomeriggio dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, almeno due giovani italiani versano in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Strage di Capodanno Crans Montana: i nomi degli italiani feriti e dispersi Leggi anche: Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti | Tajani: "16 italiani dispersi, 12 ricoverati". Chi sono Leggi anche: Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti. Tajani: 16 italiani dispersi, 15 ricoverati Chi sono Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana: strage alla festa di Capodanno; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera. Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it

Strage di Crans-Montana, nel lounge bar Le Constellation molto legno e una sola via di fuga - Dopo l'incendio di Capodanno al Constellation, emergono dettagli sulla struttura del locale e interrogativi sulla sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, gli ustionati gravi trasferiti a Milano: “Sanità svizzera al collasso” - Regione Lombardia ha attivato il protocollo riservato alle grandi emergenze sanitarie per accogliere i feriti di Crans- fanpage.it

STRAGE IN SVIZZERA: 47 MORTI E OLTRE 100 FERITI. 16 ITALIANI DISPERSI: LE CAUSE DEL ROGO

Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: 47 morti alla festa di Capodanno. Tajani: “Una dozzina di italiani in ospedale, 16 dispersi”. Una sedicenne milanese in coma x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.