Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 100 feriti Un medico valdostano in Svizzera | Situazione catastrofica | L' ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

A Crans-Montana si è verificata una grave tragedia durante i festeggiamenti di Capodanno, con almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» ha causato questa drammatica emergenza, mentre l’ambasciatore italiano segnala che alcune persone di nazionalità italiana risultano dispersa. La situazione è stata definita «catastrofica» da un medico valdostano presente sul luogo.

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti in un bar - La notte di Capodanno si è trasformata in una strage a Crans- giornalelavoce.it

Strage in Svizzera alla festa di Capodanno, il video della fuga dopo l'esplosione - facebook.com facebook

#NEWS - +++ #Strage alla festa di #Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: “Quaranta morti e cento feriti”. Un'esplosione. Alcune vittime non sono riconoscibili per le gravi ustioni. La deflagrazione ha devastato il bar Le Constellation, molto frequentato d x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.