Il cenone del 31 dicembre finisce male per 5 persone a causa di un' intossicazione alimentare ricoverate
Lo scorso 31 dicembre, cinque persone sono state ricoverate presso l'ospedale di Pescara a seguito di un'intossicazione alimentare, conclusione negativa di un cenone di fine anno. L'episodio solleva l'importanza di controlli e attenzione nella preparazione e nel consumo di cibi durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti.
Il cenone di fine anno è terminato male per 5 persone che sono state ricoverate nell'ospedale di Pescara per una intossicazione alimentare.I pazienti hanno avuto sintomi di gastroenterite con vomito e diarrea.La nottata di San Silvestro è stata impegnativa per il pronto soccorso del “Santo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Intossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno
