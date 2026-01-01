Lo scorso 31 dicembre, cinque persone sono state ricoverate presso l'ospedale di Pescara a seguito di un'intossicazione alimentare, conclusione negativa di un cenone di fine anno. L'episodio solleva l'importanza di controlli e attenzione nella preparazione e nel consumo di cibi durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti.

Il cenone di fine anno è terminato male per 5 persone che sono state ricoverate nell'ospedale di Pescara per una intossicazione alimentare.I pazienti hanno avuto sintomi di gastroenterite con vomito e diarrea.La nottata di San Silvestro è stata impegnativa per il pronto soccorso del “Santo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Intossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno

Leggi anche: Intossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Festa di Capodanno 2025 a Valencia: rintocchi, musica e fuochi d’artificio in Plaza del Ayuntamient; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Capodanno 2026 al ristorante: 80 menu e prezzi da 34 a 1400 euro; Capodanno a Bari: cosa c’è davvero nel menu del cenone barese tra riti, sapori e superstizioni.

Il cenone del 31 dicembre finisce male per 5 persone a causa di un'intossicazione alimentare, ricoverate - Nottata impegnativa per il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara che ha visto anche 3 intossicazioni etiliche e un totale di 10 codici rossi ... ilpescara.it