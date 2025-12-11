Intossicazione alimentare a Genova dimesse le persone ricoverate Il bar procede al ritiro del tonno

A Genova, tutte le persone ricoverate a seguito di un’intossicazione alimentare sono state dimesse. Il bar “Just Balilla” ha avviato il ritiro del tonno coinvolto nel caso. L’incidente ha interessato clienti che avevano consumato un piatto a base di tonno nel locale, ora sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie.

