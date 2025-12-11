Intossicazione alimentare a Genova dimesse le persone ricoverate Il bar procede al ritiro del tonno

Ilsecoloxix.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, tutte le persone ricoverate a seguito di un’intossicazione alimentare sono state dimesse. Il bar “Just Balilla” ha avviato il ritiro del tonno coinvolto nel caso. L’incidente ha interessato clienti che avevano consumato un piatto a base di tonno nel locale, ora sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie.

Sono state tutte dimesse le persone ricoverate in ospedale con i sintomi di una intossicazione alimentare dopo aver mangiato un piatto con il tonno nel bar “Just Balilla”. Ritirato il prodotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Immagine generica

intossicazione alimentare genova dimesseIntossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno - Sono state tutte dimesse le persone ricoverate in ospedale con i sintomi di una intossicazione alimentare dopo aver consumato un pasto nel bar genovese “Just Balilla”. Riporta ilsecoloxix.it

intossicazione alimentare genova dimesseIntossicazione alimentare a Genova, dimessi tre ricoverati in ospedale - Tre delle diciotto persone coinvolte nell'intossicazione alimentare nel bar genovese 'Just Balilla' per una presunta sindrome sgombroide sono state dimesse dell'ospedale San Martino con tre giorni di ... Secondo msn.com