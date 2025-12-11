Intossicazione alimentare a Genova dimesse le persone ricoverate Il bar procede al ritiro del tonno

A Genova, le persone ricoverate per intossicazione alimentare legata a un piatto di tonno nel bar “Just Balilla” sono state tutte dimesse. L’incidente ha portato alla procedura di ritiro del prodotto contaminato, garantendo la sicurezza dei clienti e avviando le indagini per chiarire le cause dell’intossicazione.

Sono state tutte dimesse le persone ricoverate in ospedale con i sintomi di una intossicazione alimentare dopo aver mangiato un piatto con il tonno nel bar “Just Balilla”. Ritirato il prodotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Intossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno

Cerca Video Caricamento del Video...

Sono state tutte dimesse le persone ricoverate in ospedale con i sintomi di una intossicazione alimentare dopo aver consumato un pasto nel bar genovese “Just Balilla” - facebook.com Vai su Facebook

Intossicazione alimentare a Genova, dimessi tre ricoverati in ospedale. Fornitore del bar procede al ritiro del prodotto incriminato ow.ly/TnCj106rEw8 #ANSA Vai su X

Intossicazione alimentare a Genova, dimesse le persone ricoverate. Il bar procede al ritiro del tonno - Sono state tutte dimesse le persone ricoverate in ospedale con i sintomi di una intossicazione alimentare dopo aver mangiato un piatto con il tonno nel bar ... Segnala ilsecoloxix.it

Intossicazione alimentare a Genova, dimessi tre ricoverati in ospedale - Tre delle diciotto persone coinvolte nell'intossicazione alimentare nel bar genovese 'Just Balilla' per una presunta sindrome sgombroide sono state dimesse dell'ospedale San Martino con tre giorni di ... Come scrive msn.com