Il 2026 comincia con tre fiocchi rosa | Ginevra Selene e Rachele sono le prime nate dell' anno

Il 2026 si apre con tre nuove arrivate a Torino e provincia. Ginevra, Selene e Rachele sono le prime nate dell’anno, tutte registrate nelle prime ore del 1° gennaio 2026. La prima, Ginevra, è nata all’ospedale di Chivasso, pochi minuti dopo la mezzanotte, portando un segno di continuità e speranza per il nuovo anno.

Sono tre bambine le prime nate del 2026 a Torino e provincia. Tre minuti dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, all'ospedale di Chivasso è nata Ginevra. Venuta al mondo tramite parto cesareo, pesa tre chili e 45o grammi e ha abbracciato i genitori Federica Arditore ed Emanuele Annese.

