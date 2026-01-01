tre bimbe le prime nate del 2026 negli ospedali modenesi sofia batte tutti a sassuolo

Nel 2026, il primo neonato della provincia di Modena è stato registrato all’ospedale di Sassuolo. Si tratta di Sofia, la prima bambina nata quest’anno nel territorio, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per le strutture sanitarie locali. Questo evento rappresenta un momento di attenzione e speranza per le famiglie e la comunità della provincia.

Il primo bambino nato nella provincia di Modena nel 2026 è venuto alla luce all’ospedale di Sassuolo. Si tratta della piccola Sofia, figlia dei genitori Chiara e Marco, venuta alla luce alle 2.47 di questa mattina. L’ultimo parto del 2025 era invece avvenuto alle 22.19.Anche il primo fiocco del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

