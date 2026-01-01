Fiocchi azzurri e rosa in Ciociaria | ecco i primi nati dell’anno

A Ciociaria, il primo nato del nuovo anno è Daniel, arrivato alle 3.47 all’ospedale ‘Santissima Trinità’ di Sora. Il piccolo, che pesa circa 3 chili, segna l’inizio di un nuovo ciclo di vita nella provincia di Frosinone. Un momento di gioia e speranza, che apre ufficialmente il 2024 con la nascita di un nuovo membro della comunità.

