I vigili del fuoco in soccorso di tre persone dopo il rogo in un appartamento al piano terra

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, i vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti prontamente per un incendio in un appartamento di via Piave. L'intervento, effettuato con due squadre dalla sede centrale, ha permesso di mettere in sicurezza tre persone coinvolte nell’incendio, che ha causato danni significativi all’immobile. L’accaduto rappresenta un inizio di anno difficile per i residenti della zona.

Decisamente un brutto inizio di 2026 per i residenti di un'abitazione di via Piave, a Forlì. I vigili del fuoco sono intervenuti 50 minuti dopo la mezzanotte con due squadre dalla sede centrale per l'incendio di un appartamento. I soccorritori portano all'esterno tre persone rimaste bloccate ai.

