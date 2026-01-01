Appartamento in fiamme poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco portano in salvo tre persone

Nella notte di inizio 2026, un incendio ha interessato un appartamento in via Piave, Forlì. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, portando in salvo tre persone. L’intervento, avviato circa 50 minuti dopo la mezzanotte, ha consentito di contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. Nessuna vittima è rimasta coinvolta, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Decisamente un brutto inizio di 2026 per i residenti di un'abitazione di via Piave, a Forlì. I vigili del fuoco sono intervenuti 50 minuti dopo la mezzanotte con due squadre dalla sede centrale per l'incendio di un appartamento. Le fiamme, che hanno interessato un'abitazione situata al piano.

