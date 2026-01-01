Durante una vacanza a Crans-Montana, alcuni ragazzi di Milano hanno vissuto un’esperienza difficile, cercando un amico scomparso tra la confusione e le urgenze dell’emergenza. Testimoni di scene intense, hanno assistito all’intervento dei soccorritori mentre la folla in fuga creava situazioni di grande caos. Questi momenti rimangono impressi, evidenziando la gravità di quanto accaduto e la complessità della situazione.

Crans-Montana – “Sì, avevamo amici dentro. Siamo arrivati, abbiamo visto i pompieri”. Le immagini di quei momenti sono strazianti. “Poi è arrivata l’ambulanza, la polizia. Ci siamo avvicinati”. Le fiamme che divorano Le Constellation, le urla. “C’erano ancora persone in fila fuori. I bodyguard. Il mio amico è uscito, ha detto ai bodyguard che c’era il fuoco”. Il caos: la sicurezza che abbandona l’ingresso, la gente che entra senza controllo. “Quando hanno visto il fuoco sono usciti tutti, però si saranno calpestati tra di loro.”. Da Crans- Montana arrivano le testimonianze dei ragazzi italiani in vacanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I ragazzi di Milano in vacanza a Crans-Montana: “Di un amico non abbiamo più notizie, non si trovava. La gente in fuga si calpestava”

