Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 100 feriti Un medico valdostano | Catastrofico abbiamo trasportato pazienti intubati L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Da xml2.corriere.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata durante la festa di Capodanno a Crans-Montana, con almeno 40 vittime e circa 100 feriti. Un medico valdostano ha descritto la situazione come catastrofica, con pazienti trasportati intubati. L'ambasciata italiana sta cercando notizie di cittadini italiani tra i dispersi. L’incidente è avvenuto nel locale «Le Constellation», che può accogliere fino a 400 persone.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

strage alla festa di capodanno a crans montana 40 morti 100 feriti un medico valdostano catastrofico abbiamo trasportato pazienti intubati160l ambasciatore ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

© Xml2.corriere.it - Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie»

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: "Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari"  "Il rogo e il sangue: una carneficina"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana: strage alla festa di Capodanno; Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: Ci sono molti morti e feriti; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. «Non ci sono notizie di alcuni italiani». Il medico:...; Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana.

strage festa capodanno cransStrage di Crans-Montana, le ultime news. Autorità: “Forse stranieri tra i morti”. L’ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia” - Almeno 40 le vittime, un centinaio i feriti per l’incendio scoppiato nel popolare bar La Constellation. quotidiano.net

strage festa capodanno cransStrage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

strage festa capodanno cransEsplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.