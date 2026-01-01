Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 100 feriti Un medico valdostano | Catastrofico abbiamo trasportato pazienti intubati L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Una tragedia si è verificata durante la festa di Capodanno a Crans-Montana, con almeno 40 vittime e circa 100 feriti. Un medico valdostano ha descritto la situazione come catastrofica, con pazienti trasportati intubati. L'ambasciata italiana sta cercando notizie di cittadini italiani tra i dispersi. L’incidente è avvenuto nel locale «Le Constellation», che può accogliere fino a 400 persone.

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, cordoglio di Meloni per le vittime. I testimoni: "Il fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne". L'ambasciatore italiano: "Ci vorrà tempo per le identificazioni" #ANSA x.com

È strage alla festa di Capodanno di Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. All’una e trenta del mattino, un’esplosione seguita da un incendio ha devastato un locale affollato di giovani. Secondo la Farnesina, ci sono oltre 40 vittime e un centinaio di feri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.