Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 100 feriti nel rogo Una sola via di fuga Ricoverati tanti giovani L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Da xml2.corriere.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio dell’incendio avvenuto nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante la festa di Capodanno è di 47 vittime e oltre 100 feriti. L’incendio, sviluppatosi nel seminterrato, ha rischiato di essere fatale per molti, data la sola via di fuga disponibile. Tra i feriti ci sono numerosi giovani. L’ambasciata italiana sta cercando di ottenere informazioni su alcuni connazionali coinvolti nell’incidente.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sale il bilancio della strage di capodanno a crans montana 47 morti 100 feriti nel rogo una sola via di fuga ricoverati tanti giovani160l ambasciatore ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

© Xml2.corriere.it - Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti in un rogo. Un medico: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. «Non ci sono notizie di alcuni italiani». Il medico:....

sale bilancio strage capodannoStrage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

sale bilancio strage capodannoStrage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

sale bilancio strage capodannoStrage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.