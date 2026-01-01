Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 100 feriti nel rogo Una sola via di fuga Ricoverati tanti giovani L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Il bilancio dell’incendio avvenuto nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante la festa di Capodanno è di 47 vittime e oltre 100 feriti. L’incendio, sviluppatosi nel seminterrato, ha rischiato di essere fatale per molti, data la sola via di fuga disponibile. Tra i feriti ci sono numerosi giovani. L’ambasciata italiana sta cercando di ottenere informazioni su alcuni connazionali coinvolti nell’incidente.

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Senigallia, il bilancio che taglia le tasse: scende l’Irpef e sale la soglia di esenzione x.com

La manovra 2026 arriva a tagliare il traguardo ma non su tutti le norme avranno lo stesso impatto. Come in ogni legge di bilancio, c'è sempre chi sale e chi scende: dal taglio Irpef per i dipendenti agli incentivi per le imprese, dal prelievo su banche e assicurazi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.