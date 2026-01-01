Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 100 feriti nel rogo Una sola via di fuga Ricoverati tanti giovani L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Il bilancio dell’incendio avvenuto nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante la festa di Capodanno è di 47 vittime e oltre 100 feriti. L’incendio, sviluppatosi nel seminterrato, ha rischiato di essere fatale per molti, data la sola via di fuga disponibile. Tra i feriti ci sono numerosi giovani. L’ambasciata italiana sta cercando di ottenere informazioni su alcuni connazionali coinvolti nell’incidente.
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti in un rogo. Un medico: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano: «Catastrofico, abbiamo trasportato pazienti intubati» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. «Non ci sono notizie di alcuni italiani». Il medico:....
Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it
Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it
Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it
Senigallia, il bilancio che taglia le tasse: scende l’Irpef e sale la soglia di esenzione x.com
La manovra 2026 arriva a tagliare il traguardo ma non su tutti le norme avranno lo stesso impatto. Come in ogni legge di bilancio, c'è sempre chi sale e chi scende: dal taglio Irpef per i dipendenti agli incentivi per le imprese, dal prelievo su banche e assicurazi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.