Notte di capodanno tranquilla nei Pronto Soccorso i botti non fanno feriti a Modena VIDEO

Durante la notte di Capodanno a Modena, i Pronto Soccorso del Policlinico e di Baggiovara hanno registrato un andamento tranquillo. Nessun ferito grave o urgenza significativa legata ai fuochi d'artificio è stata segnalata, confermando un bilancio positivo e senza incidenti rilevanti. Un risultato che sottolinea un festeggiamento più sobrio e sicuro rispetto ad anni passati.

Il bilancio della notte di Capodanno nei Pronto Soccorso dii Modena. Sia al Policlinico che a Baggiovara non si sono registrate urgenze significative. Allarme rientrato sul fronte dell'esplosione dei botti, quindi, così come non vi sono sttai incidenti stradali degni di nota, nonostante il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Notte di capodanno tranquilla nei Pronto Soccorso, i botti non fanno feriti a Modena /VIDEO Leggi anche: Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell'anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali - I video; Capodanno senza emergenze: notte tranquilla per il 118, nessuna nascita tra Sanremo e Imperia; Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone; Notte di Capodanno: due cassonetti a fuoco e incidenti con lievi conseguenze. Capodanno, una notte “tranquilla” nel Lodigiano - L’invito, in molti comuni del territorio, era stato quello di non utilizzare botti, ma qualche esplosione si è sentita per le vie del capoluogo e degli atri centri a ridosso della mezzanotte, e ... ilcittadino.it

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti - Società: L unico caso di ustione si è verificato non a causa di petardi o fuochi d artificio, ma causa di un camino che ha provocato lesioni in una coppia ... lapressa.it

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

Attacchi di droni anche nella notte di Capodanno tra russi e ucraini. Secondo media di Mosca, un drone di Kiev ha colpito un hotel a Kherson uccidendo almeno 24 persone - facebook.com facebook

Capodanno a Torino: notte pop all’Inalpi Arena e concerto sold-out al Regio per il 1° gennaio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.