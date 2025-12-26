Non sparate botti per festeggiare sono vietati e fanno male a tanti | l' appello dell' ex consigliere Di Paolo
È l'artefice del regolamento che, dal 2014, vieta botti e petardi a Chieti, documento poi diventato capofila per tutti i Comuni italiani. E, in occasione di queste festività, l'ex consigliere comunale Marco Di Paolo ha diffuso un appello, in un video, per invitare i concittadini, e non solo, a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
