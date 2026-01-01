Hong Kong | salgono a 55 i morti in incendio grattacieli

A Hong Kong, l'incendio in un complesso residenziale di grattacieli ha causato finora 55 decessi. La tragedia ha coinvolto un edificio di grande altezza, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza degli immobili e sulla gestione delle emergenze nella metropoli asiatica. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incendio e sui dettagli dell'accaduto.

Milano, 27 nov. (LaPresse) – Sono saliti a 55 i morti nell'incendio di un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, secondo cui circa 51 persone sono morte sul luogo del rogo, mentre altre quattro sono morte in ospedale per le ferite riportate. Lo riporta il South China Morning Post.

