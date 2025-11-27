Incendio a Hong Kong i morti salgono a 55 Tre arresti per omicidio colposo

E’ salito ancora il bilancio del violento incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po. Il rogo ha causato finora un totale di 55 vittime, di cui 4 dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. E’ l’ultimo bollettino diffuso dai vigili del fuoco dell’ex colonia britannica. A oltre 20 ore dalla prima segnalazione alla polizia l’incendio, classificato di livello 5, è ancora parzialmente attivo, alimentato dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio a Hong Kong, i morti salgono a 55. Tre arresti per omicidio colposo

