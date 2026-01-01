L’incendio di sette grattacieli a Hong Kong ha causato finora 75 decessi e 76 feriti, secondo l’aggiornamento del Dipartimento dei vigili del fuoco. L’evento ha coinvolto strutture di altezza significativa, evidenziando la gravità dell’incidente e la complessità delle operazioni di soccorso. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cerca di gestire le conseguenze di questa tragedia.

Milano, 27 nov. (LaPresse) – Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha aggiornato il bilancio delle vittime nell’incendio di 7 grattacieli a Hong Kong: i morti accertati sono 75, mentre i feriti sono 76. Tra i feriti ci sono 11 vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso continuano. Lo riporta il South China Morning Post. Un uomo sopravvissuto al rogo è invece stato salvato dal 16esimo piano della torre denominata Wang Tao House. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hong Kong: morti in incendio grattacieli salgono a 75

Leggi anche: Incendio grattacieli a Hong Kong, salgono a 94 le vittime: dispersi ancora altri 300 residenti

Leggi anche: Incendio grattacieli Hong Kong:13 morti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hong Kong risuona nel 2026 senza fuochi d’artificio dopo l’incendio più mortale degli ultimi decenni; Indonesia, incendio divampa in casa di riposo Werdha Damai a Manado, sull'isola Sulawesi: 16 morti, 3 feriti, evacuate 12 persone - VIDEO; Valanga a Claviere ci sarebbero persone coinvolte.

Incendio a Hong Kong: almeno 55 i morti, centinaia di dispersi - Continua a salire il bilancio delle vittime dell'incendio in un complesso residenziale a Hong Kong: almeno 55 i morti secondo quanto riportato dalla China Central ... quotidiano.net

Inferno di fuoco a Hong Kong, maxi incendio grattacieli: almeno 44 morti e 279 dispersi - E' di 44 morti l'ultimo bilancio dell'incendio che oggi ha coinvolto diversi grattacieli in un complesso residenziale di Wang Fuk Court, nel distretto Tai Po di Hong Kong. adnkronos.com

Incendio a Hong Kong, almeno 55 morti e 279 dispersi: arrestati tre manager - Hong Kong è sotto choc: un incendio di proporzioni storiche ha bruciato per tutta la notte, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di almeno 55 ... leggo.it

Capodanno 2026, festa di luci a Hong Kong: conto alla rovescia sui palazzi - facebook.com facebook

Festa a Hong Kong: conto alla rovescia sui palazzi x.com