Hong Kong | Farnesina non risultano italiani tra vittime incendio

Il Consolato Generale d’Italia a Hong Kong, in collaborazione con la Farnesina, sta seguendo l’evolversi della situazione dopo gli incendi in un complesso residenziale della città. Al momento, non risultano vittime italiane tra i coinvolti. La priorità è garantire assistenza e aggiornamenti tempestivi sulle eventuali conseguenze per i cittadini italiani presenti nella zona.

Milano, 27 nov. (LaPresse) – Il Consolato Generale d'Italia a Hong Kong, in stretto raccordo con la Farnesina, sta monitorando la situazione a Hong Kong, dove diversi grattacieli in un complesso residenziale sono stati colpiti da incendi, causando decine di vittime. È quanto afferma la Farnesina in una nota, in cui precisano che non risultano al momento connazionali tra le vittime e i feriti. Sono tuttavia ancora in corso le verifiche da parte delle Autorità locali. Il Consolato Generale continuerà a rendersi disponibile per ogni possibile assistenza consolare agli italiani nell'area colpita.

