Incendio Hong Kong avviata indagine per corruzione I morti salgono a 55 la Farnesina | Non ci sono italiani

Almeno 55 morti, un numero destinato a salire visti gli almeno 279 dispersi, e un allarme antincendio che non sarebbe mai suonato. E’ questo in sintesi il drammatico bilancio di quel tragico inferno di fuoco ad Hong Kong dove 8 palazzi di edilizia popolare del complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incendio Hong Kong, avviata indagine per corruzione. I morti salgono a 55, la Farnesina: “Non ci sono italiani”

