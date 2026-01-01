giugliano saluta il 2025 con il live di tony tammaro in piazza matteotti

Giugliano dà il benvenuto al 2025 con un evento musicale in piazza. Piazza Matteotti ospiterà il live di Tony Tammaro, parte delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per i festeggiamenti di fine anno. La serata si inserisce nel programma di appuntamenti che animano il centro cittadino, offrendo un momento di incontro e convivialità per i cittadini in occasione dell’arrivo del nuovo anno.

Il centro di Giugliano si anima con i tradizionali aperitivi. Piazza Matteotti saluta il 2025 con il live di Tony Tammaro, evento inserito nel calendario di appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale. Spostandosi in piazza Gramsci, sono tantissimi i cittadini che si sono ritrovati tra musica e brindisi sin dal pomeriggio fino all'ora di cena, trasformando il

