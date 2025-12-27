Giovane tenta un furto in un centro commerciale in manette E dopo due mesi ci riprova
Ragazzo di 23 anni tenta un furto in un centro commerciale a ottobre e viene arrestato. Non rispetta la prescrizione e due mesi dopo viene arrestato di nuovo dai carabinieri della compagnia di Cento a seguito della disposizione dal Tribunale di Ferrara.
