giovane tenta un furto in un centro commerciale in manette e dopo due mesi ci riprova

Ragazzo di 23 anni tenta un furto in un centro commerciale a ottobre e viene arrestato. Non rispetta la prescrizione e due mesi dopo viene arrestato di nuovo dai carabinieri della compagnia di Cento a seguito della disposizione dal Tribunale di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

