Flashmob di Natale carbonara e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte per trascorrere la serata a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, musica e tradizioni locali. Dal Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, alle casette natalizie e ai concerti in città, ci sono diverse opportunità per vivere l’atmosfera festiva in modo semplice e autentico. Una selezione di appuntamenti per approfondire le tradizioni e godersi la serata in compagnia.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e il Flashmob di Natale a ChorusLife, la sagra della carbonara & cacio e pepe a Nxt – Piazzale degli Alpini, il concerto di Natale “ChristBrass Carol” a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 23 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Mercatini, ruota e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Taragna, birra, spettacoli e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Flashmob di Natale, carbonara e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Flashmob di Natale, carbonara e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

