Forbidden Fruit anticipazioni 2 gennaio | Yildiz complice di Alihan per fare una sorpresa a Zeynep
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, il 2 gennaio, Yildiz si allea con Alihan per sorprendere Zeynep. Dopo la pausa di Capodanno, i personaggi tornano a vivere nuove situazioni, mantenendo il tono sobrio e coinvolgente tipico della serie turca. Ecco le anticipazioni su ciò che accadrà nell’episodio in programma domani.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5 Dopo la pausa di oggi per Capodanno, tornano domani i protagonisti di Forbidden Fruit. La dizi turca sta avanzando a grandi passi verso il finale della seconda stagione, dove due personaggi molto amati diranno addio ai telespettatori. Intanto, per questa settimana, la serie andrà in onda anche domenica 4 gennaio e la prossima settimana approderà in prima serata: giovedì 8 gennaio infatti, l'appuntamento raddoppierà e Forbidden Fruit verrà trasmesso sia al pomeriggio che in prima serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
