Roma 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo | arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora

Webmagazine24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un 19enne italiano è stato accoltellato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 euro. E' accaduto la notte tra lunedì e martedì scorsi. L'aggressore, un 18enne tunisino senza fissa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

