Roma ragazzo accoltellato per rapina | arrestato 18enne tunisino

Imolaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 19enne italiano è stato accoltellato al fianco da un tunisino sul ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma ragazzo accoltellato per rapina arrestato 18enne tunisino

© Imolaoggi.it - Roma, ragazzo accoltellato per rapina: arrestato 18enne tunisino

Argomenti simili trattati di recente

roma ragazzo accoltellato rapinaRoma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo: arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora - L'aggressore è stato rintracciato dalla polizia ... Da msn.com

roma ragazzo accoltellato rapinaRoma, diciannovenne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo. Arrestato l'aggressore - Un diciannovenne italiano è stato accoltellato a Roma per dieci euro, il prezzo della dose di “fumo” che un giovane tunisino aveva cercato di vendergli. ilmessaggero.it scrive

roma ragazzo accoltellato rapinaRagazzo accoltellato vicino al Colosseo: «Vuoi del fumo?», poi i fendenti per rubargli 10 euro. Fermato un 18enne - Paura per un giovane di 19 anni a due passi dal Colosseo, accoltellato al fianco sul ponte degli Annibaldi: ad aggredirlo un altro ragazzo, un 18enne, che ha prima provato a ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Ragazzo Accoltellato Rapina