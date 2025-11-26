Roma ragazzo accoltellato per rapina | arrestato 18enne tunisino
Un 19enne italiano è stato accoltellato al fianco da un tunisino sul ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
