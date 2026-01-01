Firenze 18enne accoltellato durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo

Nella notte di Capodanno a Firenze, un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello in piazza del Duomo, nel centro storico della città. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno svolgendo le indagini del caso. La dinamica dell’accaduto e le eventuali motivazioni sono ancora in fase di chiarimento.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nella notte di Capodanno dopo essere stato accoltellato in piazza del Duomo a Firenze, nel cuore del centro storico. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno all’una della notte scorsa, nell’ area pedonale tra il Battistero e il palazzo vescovile. Per cause ancora da chiarire, il giovane sarebbe stato colpito con un’arma da taglio a un gluteo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Il 18enne è stato successivamente trasportato in codice verde all’ ospedale di Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Firenze, 18enne accoltellato durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo Leggi anche: Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno Leggi anche: Ubriaco durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza, poi si scaglia contro i carabinieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 18enne accoltellato in piazza del Duomo a Firenze la notte di Capodanno; Lite in discoteca, allontanato torna con una pistola; Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni. 18enne accoltellato in piazza del Duomo a Firenze la notte di Capodanno - Accoltellamento di un 18enne della Tunisia a Firenze, in piazza del Duomo, la notte scorsa durante i festeggiamenti di Capodanno. msn.com

Notte di violenza a Firenze: lite tra giovanissimi, un 17enne accoltellato alla schiena - Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito alla schiena dopo aver ricevuto una coltellata nel corso di una lite scoppiata con alcuni suoi ... lanazione.it

4° TORNEO REGIONALE A SQUADRE de "La Pinella Firenze": domenica 18 gennaio a Compiobbi (FI): info nella locandina #fitabregionali #fitabtornei #fitabsquadre - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.