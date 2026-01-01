Ubriaco durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza poi si scaglia contro i carabinieri

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aprilia, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver manifestato comportamenti violenti, minacciando e oltraggiando le forze dell’ordine. L’intervento è stato necessario a causa dell’alta presenza di festeggianti e del suo stato di alterazione dovuto all’alcol. L’episodio si inserisce in un quadro di controlli più ampi per garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni.

Attimi di tensione durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza ad Aprilia dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni accusato di violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.Tutto è accaduto proprio mentre i militari del locale Reparto Territoriale erano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ubriaco durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza, poi si scaglia contro i carabinieri Leggi anche: Ubriaco provoca un incidente e prova fuggire, poi si scaglia contro i carabinieri Leggi anche: Ubriaco provoca un incidente e prova fuggire, poi si scaglia contro i carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 2026 inizia bene: solo un intervento di soccorso legato al Capodanno; Come Andy Cohen sa che Anderson Cooper era ubriaco alla vigilia di Capodanno della CNN. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, un morto per i botti. tg24.sky.it

Esplosione in un bar a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti - Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti ... ticinolive.ch

Il 2026 inizia bene: solo un intervento di soccorso legato al Capodanno - L'unica uscita degli operatori prima della mezzanotte a Lecco per un 65enne ubriaco. leccotoday.it

In Turchia, qualche anno fa, un uomo di nome Beyhan Mutlu, era stato dato per disperso dopo essersi allontanato ubriaco durante una serata con amici nella zona di Inegöl, provincia di Bursa. Gli amici, non vedendolo tornare, hanno allertato le autorità. È cos - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.