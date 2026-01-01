Ubriaco durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza poi si scaglia contro i carabinieri

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aprilia, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver manifestato comportamenti violenti, minacciando e oltraggiando le forze dell’ordine. L’intervento è stato necessario a causa dell’alta presenza di festeggianti e del suo stato di alterazione dovuto all’alcol. L’episodio si inserisce in un quadro di controlli più ampi per garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni.

Attimi di tensione durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza ad Aprilia dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni accusato di violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.Tutto è accaduto proprio mentre i militari del locale Reparto Territoriale erano.

Leggi anche: Ubriaco provoca un incidente e prova fuggire, poi si scaglia contro i carabinieri

Il 2026 inizia bene: solo un intervento di soccorso legato al Capodanno; Come Andy Cohen sa che Anderson Cooper era ubriaco alla vigilia di Capodanno della CNN.

ubriaco durante festeggiamenti capodannoCapodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, un morto per i botti. tg24.sky.it

ubriaco durante festeggiamenti capodannoEsplosione in un bar a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti - Montana durante i festeggiamenti di Capodanno: morti e feriti ... ticinolive.ch

Il 2026 inizia bene: solo un intervento di soccorso legato al Capodanno - L'unica uscita degli operatori prima della mezzanotte a Lecco per un 65enne ubriaco. leccotoday.it

