José è il primo nato del 2026 a Treviglio il primo vagito a Bergamo è di André Seriate in rosa con Melanie

A Treviglio, alle 2.15, è nato José, il primo bambino del 2026 in Bergamasca. A Bergamo, il primo vagito è stato di André, mentre a Seriate è arrivata Melanie, la prima neonata in rosa. Due piccoli protagonisti segnano l’inizio di un nuovo anno, portando con sé speranza e gioia per le comunità di questa regione.

Due fiocchi azzurri per i primi nati in Bergamasca. Il podio spetta a Josè nato alle 2.15 all'ospedale di Treviglio. Il primo vagito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è di Andrè Kadria che è nato alle 4.59. Si è fatta attendere fino alle 9.37 Melanie che è nata all'ospedale Bolognini di Seriate. Il punto nascita dell'ospedale Papa Giovanni XXIII "Il punto nascita dell'ASST Papa Giovanni XXIII ha ricevuto a dicembre 2025 la conferma dai dati di Agenas – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, del quinto posto in Italia per numero di parti. In Regione Lombardia l'Ospedale di Bergamo si è confermato come secondo punto nascita, dopo il Policlinico di Milano.

